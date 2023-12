DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagvormittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 45,03 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 45,03 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 45,07 EUR. Bei 45,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 239.346 Stück.

Am 31.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,09 EUR am 20.12.2022. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 32,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,85 EUR an.

Am 08.11.2023 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,30 Prozent auf 19.398,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24.038,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,28 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

