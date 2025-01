DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit Abschlägen

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 34,01 EUR.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 34,01 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 33,82 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,29 EUR. Zuletzt wechselten 866.927 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 26.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,67 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 25,52 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.12.2024 (33,16 EUR). Abschläge von 2,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,86 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,64 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024 vor. Das EPS belief sich auf 0,64 EUR gegenüber 0,68 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 20,59 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 05.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,82 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

