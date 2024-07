DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagvormittag höher

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 40,02 EUR zu.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 40,02 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,19 EUR aus. Bei 40,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 31.613 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 47,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,87 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 43,49 EUR.

Am 07.05.2024 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,76 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,19 Prozent auf 20,25 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,92 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,00 EUR je Aktie.

