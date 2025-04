DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagnachmittag im Plus

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 34,35 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 34,35 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 34,71 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 34,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.655.778 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 44,27 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,88 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 10,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,88 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 47,25 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,95 EUR gegenüber 0,83 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,70 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Umsatz von 21,35 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 08.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 30.04.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,11 EUR je Aktie aus.

