DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 38,58 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 38,58 EUR zu. Bei 38,81 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 38,61 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 278.124 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 44,27 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 14,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 30,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,75 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,89 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,69 EUR an.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent auf 20,81 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,25 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,06 EUR in den Büchern stehen haben wird.

