DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 38,85 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 38,85 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 38,74 EUR. Bei 39,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 194.280 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 44,27 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,95 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,96 EUR). Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 20,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,89 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,69 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 EUR, nach 0,63 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 20,81 Mrd. EUR gegenüber 20,25 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 05.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,06 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

