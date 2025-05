DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 39,14 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 39,14 EUR. Bei 39,17 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 39,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41.520 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 13,11 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,96 EUR). Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 26,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,89 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 44,69 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 20,81 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,25 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,76 Prozent gesteigert.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2026 erwartet.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

