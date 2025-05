DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 38,78 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 38,78 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,80 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,61 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 56.905 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 30,96 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,89 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,69 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,63 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent auf 20,81 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,25 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025 präsentieren. Am 05.08.2026 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

