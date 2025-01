DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gibt am Montagnachmittag nach

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 33,61 EUR ab.

Um 15:53 Uhr fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 33,61 EUR ab. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,32 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,63 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 977.922 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.01.2024 bei 45,67 EUR. Gewinne von 35,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.12.2024 bei 33,16 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 1,34 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,86 EUR belaufen. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 40,64 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 05.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,68 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 20,59 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,81 EUR je Aktie belaufen.

