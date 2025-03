DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag behauptet

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 41,67 EUR.

Mit einem Kurs von 41,67 EUR zeigte sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 41,77 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 40,95 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 41,39 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.503.981 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 44,27 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 6,24 Prozent zulegen. Bei 33,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,90 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 46,69 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,83 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,70 Mrd. EUR im Vergleich zu 21,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q1 2025 wird am 08.05.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 30.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,14 EUR je Aktie belaufen.

