DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Aktienentwicklung

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 39,10 EUR zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 39,10 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,19 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,81 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 776.750 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,96 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 26,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,89 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 44,56 EUR angegeben.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 20,81 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 20,25 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 05.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 05.08.2026 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,06 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

