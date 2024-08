DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zieht am Mittag an

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 36,72 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 36,72 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,74 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,55 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 185.908 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 47,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 28,08 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,82 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,45 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 41,49 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024. In Sachen EPS wurden 0,64 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,82 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,09 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,64 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024 vorlegen. Am 06.11.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 2,95 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

