DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verteuert sich am Mittag

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 34,69 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 34,69 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 34,79 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,61 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 748.969 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 26.01.2024 auf bis zu 45,67 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 31,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,79 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,50 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 05.11.2024 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,68 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,59 Mrd. EUR – ein Plus von 6,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 19,40 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 05.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,80 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

