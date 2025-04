DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 36,00 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 36,00 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 35,79 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,84 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.469.383 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 44,27 EUR. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 18,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,96 EUR). Mit Abgaben von 14,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,88 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,75 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,95 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,70 Mrd. EUR im Vergleich zu 21,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 08.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,09 EUR im Jahr 2025 aus.

