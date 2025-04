DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag verlustreich

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 36,04 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 36,04 EUR. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 35,83 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,84 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 128.899 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,27 EUR. Mit einem Zuwachs von 22,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,96 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,88 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 46,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,83 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 21,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 30.04.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,10 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

