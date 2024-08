DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Freitagmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 37,66 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 37,66 EUR nach oben. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,68 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,51 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 164.463 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Bei 47,03 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 35,82 EUR fiel das Papier am 13.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 4,89 Prozent Luft nach unten.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 41,49 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,82 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,71 Prozent auf 20,64 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,95 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

Börse Europa in Grün: STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen