DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 39,63 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 39,63 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,55 EUR nach. Bei 39,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 301.074 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,82 EUR. Dieser Wert wurde am 13.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,14 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,82 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,64 Mrd. EUR – ein Plus von 2,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 20,09 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2024 erfolgen. Am 06.11.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,96 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

