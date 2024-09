DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verliert am Nachmittag

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 39,71 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 39,71 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 39,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 655.441 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,82 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,86 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,14 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,82 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,64 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 20,09 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 2,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

