DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 42,29 EUR.

Um 15:53 Uhr rutschte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 42,29 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 42,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.319.582 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,27 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 14.01.2025 auf bis zu 33,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,90 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,90 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 46,69 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,83 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 22,70 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 21,35 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

