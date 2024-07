DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochvormittag leichter

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 40,41 EUR abwärts.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 40,41 EUR. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 40,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,49 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 42.610 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 16,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,04 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 10,83 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,87 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,49 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 07.05.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 20,25 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 20,92 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,00 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

