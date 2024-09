DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger greifen bei DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 40,03 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 40,03 EUR zu. Bei 40,22 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 39,71 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 608.212 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,03 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 14,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,82 EUR. Dieser Wert wurde am 13.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,52 Prozent.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,14 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,64 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,82 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 20,64 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2024 veröffentlicht. Am 06.11.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 3,77 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

