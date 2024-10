DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag nahezu unverändert

Aktie im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 37,97 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 37,97 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 38,06 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 37,94 EUR ab. Bei 38,01 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 51.369 Stück.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,86 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2024 bei 35,82 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,86 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,14 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,82 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 20,64 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,09 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 05.11.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 06.11.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,90 EUR fest.

