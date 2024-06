DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 37,91 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 37,91 EUR zu. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 37,93 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,75 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 75.891 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 47,05 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 19,42 Prozent niedriger. Bei 36,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,87 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,63 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

Am 07.05.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,25 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,92 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

