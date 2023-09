DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) kommt am Donnerstagnachmittag kaum vom Fleck

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 39,61 EUR.

Mit einem Kurs von 39,61 EUR zeigte sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,68 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,19 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,43 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.065.047 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 18,77 Prozent wieder erreichen. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,68 EUR. Mit einem Kursverlust von 25,08 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,05 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20.094,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.029,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 05.11.2024.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,34 EUR je Aktie.

