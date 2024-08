DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von DHL Group (ex Deutsche Post)

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 37,92 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 11:45 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 37,92 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 37,77 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,94 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 218.523 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,03 EUR an. 24,02 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 35,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 5,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,49 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,82 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,71 Prozent auf 20,64 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,96 EUR je Aktie belaufen.

