DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verliert am Mittag

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 38,92 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 38,92 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 507.761 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 47,05 EUR. Gewinne von 20,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 23,75 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,43 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 20.094,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24.029,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,32 EUR im Jahr 2023 aus.

