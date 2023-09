DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

DHL Group (ex Deutsche Post) im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 39,27 EUR abwärts.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,7 Prozent auf 39,27 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,09 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,22 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 80.131 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (29,68 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,43 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 49,05 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24.029,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20.094,00 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: DAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So performt der DAX am Nachmittag

DHL-Aktie gibt nach: DHL sieht Elektrifizierungskurs nach B-ON-Insolvenz nicht gefährdet