DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 38,36 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 38,36 EUR. Bei 38,73 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,28 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 1.471.196 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,03 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 18,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,82 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,86 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,14 EUR aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,82 EUR je Aktie vermeldet. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 06.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,95 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

