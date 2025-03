DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 41,27 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 15:51 Uhr 0,5 Prozent. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,56 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,49 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 644.736 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,27 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.01.2025 (33,03 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 19,97 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,90 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,69 EUR an.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 06.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,95 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,83 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,70 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,35 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 08.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 30.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,14 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

