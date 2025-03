DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Dienstagvormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 41,28 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 09:07 Uhr 0,5 Prozent. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 41,56 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,49 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 64.227 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 44,27 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,03 EUR am 14.01.2025. Mit Abgaben von 19,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,90 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,69 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 06.03.2025 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,83 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,70 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Umsatz von 21,35 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

