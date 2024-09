DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verteidigt am Mittwochmittag Vortagesniveau

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Anleger zeigten sich zuletzt bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 38,36 EUR.

Mit einem Wert von 38,36 EUR bewegte sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,48 EUR an. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 38,03 EUR. Bei 38,27 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 238.206 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,03 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 22,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 35,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,86 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,14 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Am 01.08.2024 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,82 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,64 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,09 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,94 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

