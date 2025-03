DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Aktie im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 41,44 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 41,44 EUR. Bei 41,73 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,44 EUR nach. Bei 41,67 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 67.183 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 44,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.01.2025 (33,03 EUR). Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 20,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,90 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,69 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,95 EUR, nach 0,83 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,35 Prozent auf 22,70 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.05.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 30.04.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

