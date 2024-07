DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Nachmittag an Fahrt

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 40,30 EUR zu.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 40,30 EUR. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 40,41 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 405.217 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 47,05 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 14,34 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 36,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 10,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,88 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,49 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 07.05.2024 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,76 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,25 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,92 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,00 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

