DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 38,33 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 38,33 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 38,36 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 38,14 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,20 EUR. Bisher wurden heute 59.757 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 22,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 29,68 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 29,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 48,43 EUR.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,80 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24.029,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20.094,00 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 05.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,30 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

