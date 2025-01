DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verteuert sich am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 36,20 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 36,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 36,31 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 700.418 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 45,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.01.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 25,12 Prozent Luft nach oben. Am 14.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,03 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 9,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,86 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 40,50 EUR an.

Am 05.11.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,64 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,68 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 20,59 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,40 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 06.03.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 05.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 2,81 EUR im Jahr 2024 aus.

