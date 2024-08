DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) legt am Donnerstagnachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 38,69 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 38,69 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 38,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 38,45 EUR. Zuletzt wechselten 447.755 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 47,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,82 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,86 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,49 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,82 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 20,64 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 20,09 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 05.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,96 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Plus

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren eingefahren