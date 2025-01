DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Mittag fester

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 36,12 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 36,12 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 36,26 EUR an. Bei 35,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 577.946 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,80 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2024. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 19,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 14.01.2025 auf bis zu 33,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 8,55 Prozent Luft nach unten.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,50 EUR.

Am 05.11.2024 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,64 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,68 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,59 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 19,40 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 05.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

