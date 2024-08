DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag ins Plus

Kursverlauf

Um 11:48 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 39,12 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,18 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 38,99 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 298.887 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,03 EUR an. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 16,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.08.2024 bei 35,82 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 41,49 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

Am 01.08.2024 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,82 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 20,64 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,09 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,96 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

