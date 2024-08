DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagnachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 39,33 EUR nach oben.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 39,33 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 39,47 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 38,99 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 891.052 Stück gehandelt.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 47,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,58 Prozent. Bei einem Wert von 35,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,92 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,49 EUR.

Am 01.08.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,82 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 20,64 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 20,09 Mrd. EUR umgesetzt.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 06.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 2,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Start mit Gewinnen

Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Handelsstart in der Gewinnzone

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart freundlich