DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 43,16 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 43,16 EUR nach oben. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,33 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 993.778 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Bei 47,05 EUR markierte der Titel am 31.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,00 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 34,09 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,03 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 47,04 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 19.398,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 19,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 24.038,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 06.03.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,17 EUR je Aktie belaufen.

