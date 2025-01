DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) macht am Freitagvormittag Boden gut

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 35,29 EUR zu.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 35,29 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 35,30 EUR. Mit einem Wert von 35,11 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 53.322 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2024 auf bis zu 44,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 26,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.01.2025 (33,03 EUR). Mit einem Kursverlust von 6,40 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,86 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 40,50 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 05.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,68 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 20,59 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 05.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,81 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

