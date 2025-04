Dienstagshandel in Frankfurt: DAX klettert am Mittag

XETRA-Handel im Fokus

Für den DAX geht es am Dienstagmittag aufwärts.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,71 Prozent fester bei 22.430,60 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,009 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,474 Prozent stärker bei 22.377,17 Punkten, nach 22.271,67 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 22.343,71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 22.442,51 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, einen Wert von 22.461,52 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.01.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 21.637,53 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 29.04.2024, den Wert von 18.118,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 12,01 Prozent. Bei 23.476,01 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18.489,91 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 5,82 Prozent auf 1.417,50 EUR), Symrise (+ 4,41 Prozent auf 101,55 EUR), Deutsche Bank (+ 3,97 Prozent auf 23,31 EUR), Siemens Energy (+ 2,78 Prozent auf 70,14 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,62 Prozent auf 302,10 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Porsche (-6,35 Prozent auf 43,95 EUR), Deutsche Börse (-4,07 Prozent auf 266,40 EUR), Henkel vz (-1,92 Prozent auf 67,36 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,89 Prozent auf 53,93 EUR) und adidas (-1,06 Prozent auf 215,10 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 6.343.837 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 290,246 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,87 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,52 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

