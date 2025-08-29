Diese Auswirkung hatte ein Eigengeschäft einer Führungskraft auf die Villeroy Boch-Aktie

Meldepflicht nachgekommen

Villeroy Boch rückte kürzlich wegen Directors' Dealings in den Fokus der Anleger.

Am 28.08.2025 tätigte bei Villeroy Boch eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Am 29.08.2025 wurde der Handel mit Villeroy Boch-Anteilen gemeldet. Sein Engagement in Villeroy Boch ausgebaut, hat am 28.08.2025 Warncke, Dr. Markus, Vorstand. Das Portfolio erweiterte sich damit um 247 Aktien zu je 16,85 EUR. Bis zum Handelsende ging es für das Villeroy Boch-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 1,50 Prozent auf 17,25 EUR.

Mit einem Wert von 17,00 EUR bewegte sich die Villeroy Boch-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. Der Marktwert von Villeroy Boch beträgt unterdessen 449,22 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 12.615.186 Aktien.

Am 22.08.2025 führte Warncke, Dr. Markus zuvor ein Eigengeschäft durch. Das Portfolio von Warncke, Dr. Markus verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 3 Anteile zu jeweils 16,85 EUR.

Redaktion finanzen.net