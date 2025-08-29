DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.719 -0,1%Euro1,1686 ±0,0%Öl68,12 -0,2%Gold3.448 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BYD A0M4W9 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Alibaba A117ME BASF BASF11 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street letztlich im Minus -- BYD steigert Gewinn -- Marvell, Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
BitMine-Aktie: Ethereum statt Bitcoin? Tom Lees Milliarden-Wette am Kryptomarkt BitMine-Aktie: Ethereum statt Bitcoin? Tom Lees Milliarden-Wette am Kryptomarkt
August 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus August 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
3-fach-Bonus bei finanzen.net ZERO – nur bis 4. September – jetzt starten!
Meldepflicht nachgekommen

Diese Auswirkung hatte ein Eigengeschäft einer Führungskraft auf die Villeroy Boch-Aktie

30.08.25 08:01 Uhr
Diese Auswirkung hatte ein Eigengeschäft einer Führungskraft auf die Villeroy Boch-Aktie | finanzen.net

Villeroy Boch rückte kürzlich wegen Directors' Dealings in den Fokus der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Villeroy & Boch AG
17,00 EUR -0,25 EUR -1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 28.08.2025 tätigte bei Villeroy Boch eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Am 29.08.2025 wurde der Handel mit Villeroy Boch-Anteilen gemeldet. Sein Engagement in Villeroy Boch ausgebaut, hat am 28.08.2025 Warncke, Dr. Markus, Vorstand. Das Portfolio erweiterte sich damit um 247 Aktien zu je 16,85 EUR. Bis zum Handelsende ging es für das Villeroy Boch-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 1,50 Prozent auf 17,25 EUR.

Mit einem Wert von 17,00 EUR bewegte sich die Villeroy Boch-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. Der Marktwert von Villeroy Boch beträgt unterdessen 449,22 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 12.615.186 Aktien.

Am 22.08.2025 führte Warncke, Dr. Markus zuvor ein Eigengeschäft durch. Das Portfolio von Warncke, Dr. Markus verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 3 Anteile zu jeweils 16,85 EUR.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Villeroy Boch

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Villeroy Boch

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: MDOGAN / Shutterstock.com

Nachrichten zu Villeroy & Boch AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Villeroy & Boch AG

DatumRatingAnalyst
21.07.2015VilleroyBoch vz HoldDeutsche Bank AG
20.07.2015VilleroyBoch vz buyOddo Seydler Bank AG
16.02.2015VilleroyBoch vz buyClose Brothers Seydler Research AG
22.10.2014VilleroyBoch vz HoldClose Brothers Seydler Research AG
16.10.2014VilleroyBoch vz buyClose Brothers Seydler Research AG
DatumRatingAnalyst
20.07.2015VilleroyBoch vz buyOddo Seydler Bank AG
16.02.2015VilleroyBoch vz buyClose Brothers Seydler Research AG
16.10.2014VilleroyBoch vz buyClose Brothers Seydler Research AG
14.07.2014VilleroyBoch vz buyClose Brothers Seydler Research AG
23.04.2014VilleroyBoch vz buyClose Brothers Seydler Research AG
DatumRatingAnalyst
21.07.2015VilleroyBoch vz HoldDeutsche Bank AG
22.10.2014VilleroyBoch vz HoldClose Brothers Seydler Research AG
11.02.2014VilleroyBoch vz haltenDeutsche Bank AG
26.04.2007Villeroy & Boch neuer StoppkursFocus Money
DatumRatingAnalyst
01.03.2006Villeroy & Boch Gewinne realisierenNebenwerte Insider

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Villeroy & Boch AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen