EU-Gesetzt: Internet-Konzerne aus China und USA gehen rechtlichen Verpflichtungen nicht nach - Meta-, Alphabet-, Apple-Aktien & Co. vorbörslich schwächer

After Soaring in 2023, Is Apple a Smart Stock to Buy in 2024?

Apple Is Far Less Important to Berkshire Hathaway Than You Think

Zoom Video Silently Makes Its Debut On Apple TV 4K: Here's How You Can Use It

News24 Business | ADvTECH's Roy Douglas to retire after a decade at the helm

Heute im Fokus

Fitch hebt Griechenland-Rating an. ECE-Chef hält Folgen der SIGNA-Krise in Immobilien-Branche für überschaubar. Ministerium gibt Förderung für Batteriefabrik von Northvolt frei. Wolters Kluwer-Aktie steigt in EURO STOXX 50 auf - Flutter-Aktie scheidet aus. RWE will mit Konzern aus Emiraten Offshore-Windparks in Großbritannien bauen. UBS will in den USA zu Großbanken aufschließen. DHL: Streikgefahr am zentralen Drehpunkt in Nordamerika. Airline-Fusion: Alaska will Hawaiin übernehmen.