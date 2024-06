Directors' Dealings bei BMW: Führungskraft kauft zu

Insider Portfolio

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der BMW-Aktie.

Werte in diesem Artikel

BMW meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 31.05.2024. Am 03.06.2024 wurde der Handel mit BMW-Anteilen gemeldet. 9.877 BMW-Papiere zu jeweils 92,74 EUR erwarb am 31.05.2024 Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand. Die BMW-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,60 Prozent auf 93,42 EUR.

Der BMW-Aktie ging am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 0,60 Prozent auf 93,16 EUR. Im Handel wurden an diesem Tag 860 BMW-Aktien umgesetzt. BMW markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 55,34 Mrd. Euro. Der Streubesitz wird auf 571.791.680 Aktien beziffert.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 31.05.2024 statt. Bei einem Kurs von 92,74 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 9.877 BMW-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net