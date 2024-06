Directors' Dealings bei BMW: Führungskraft kauft zu

Insider Depot

BMW rückte kürzlich wegen Directors' Dealings in den Fokus der Anleger.

Am 31.05.2024 wurden bei BMW Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 03.06.2024 ein. Am 31.05.2024 baute Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, sein Depot um 9.877 Aktien aus. Nedeljkovic, Dr. Milan bezahlte 92,74 EUR je Anteilsschein. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 0,60 Prozent auf 93,42 EUR.

Die BMW-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 0,60 Prozent im Minus bei 93,16 EUR. In der Summe wechselten via FSE 860 BMW-Aktien den Besitzer. Die Marktkapitalisierung von BMW beläuft sich aktuell auf 55,44 Mrd. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 571.791.680.

