Walt Disney im Fokus

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gibt am Nachmittag nach

03.09.25 16:10 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 118,14 USD.

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 118,14 USD. In der Spitze fiel die Walt Disney-Aktie bis auf 117,81 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 117,97 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 129.280 Walt Disney-Aktien.

Am 01.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 124,67 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,10 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 32,20 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,947 USD, nach 0,750 USD im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 138,00 USD.

Walt Disney ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,92 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,43 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23,58 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23,05 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,86 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: s_buckley / Shutterstock.com

Analysen zu Walt Disney

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
