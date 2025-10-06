DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.352 +0,4%Top 10 Crypto17,35 +2,1%Nas22.961 +0,8%Bitcoin107.416 +1,9%Euro1,1712 -0,1%Öl65,48 +1,7%Gold3.964 +2,0%
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Neuer Bitcoin-Rekord -- D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies
Darum zeigt sich der Euro tiefer - Yen stark unter Druck Darum zeigt sich der Euro tiefer - Yen stark unter Druck
Kursentwicklung im Fokus

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gewinnt am Montagabend an Boden

06.10.25 20:23 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gewinnt am Montagabend an Boden

06.10.25 20:23 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Walt Disney. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 113,04 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
96,40 EUR 0,15 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 113,04 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Walt Disney-Aktie bis auf 113,07 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 112,49 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 501.268 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (124,67 USD) erklomm das Papier am 01.07.2025. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 9,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 80,10 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 29,14 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,887 USD. Im Vorjahr erhielten Walt Disney-Aktionäre 0,750 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 138,00 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 23,58 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 23,05 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Walt Disney dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 5,87 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Walt Disney

DatumMeistgelesen
Analysen zu Walt Disney

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
