Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag im Minus

Blick auf Walt Disney-Kurs

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Walt Disney-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 112,02 USD.

Der Walt Disney-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 112,02 USD. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 111,73 USD. Bei 112,49 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 224.632 Walt Disney-Aktien.

Bei 124,67 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 80,10 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 28,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Walt Disney-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,887 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 138,00 USD aus.

Walt Disney ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,58 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 23,05 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Walt Disney möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,87 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

