Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Freitagnachmittag fester

05.09.25 16:10 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 119,42 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
101,22 EUR 0,58 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Walt Disney legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 119,42 USD. Den Tageshöchststand markierte die Walt Disney-Aktie bei 119,76 USD. Bei 118,89 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 166.423 Stück.

Bei 124,67 USD markierte der Titel am 01.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,40 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 80,10 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 32,93 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Walt Disney-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,750 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,947 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 138,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,92 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walt Disney ein EPS von 1,43 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,58 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 23,05 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Walt Disney am 05.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,86 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Walt Disney

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
